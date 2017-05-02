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15:06  02 мая 2017 1

В Югре судят шеф-повара, отравившего салатами почти полсотни человек

Таганай. Златоуст, салат, еда, оливье, праздничный стол
Традиционный новогодний салат отправил на больничную койку 49 человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шеф-повара торгового центра «Окей», чьей продукцией отравились 49 человек, будут судить. Сургутский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание и отравление людей), сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

По версии следствия, действия сургутянина Ващенко А.А, привели к массовому отравлению. Повар торгового центра «Окей» пренебрег должностными инструкциями и использовал в салатах просроченные заготовки и нереализованные остатки пищи прошлых дней. Именно такая халатность и привела к отравлению горожан.

Как сообщает пресс-служба городского суда, Ващенко А.А. состоял на должности шеф-повара гипермаркета, имел достаточный опыт работы в своей области, в том числе руководителя предприятия, вместе с тем, пренебрег надлежащим исполнением своих обязанностей. Он, зная санитарно-эпидемиологические правила, допустил нарушение должностной инструкции: для ускорения технологического процесса использовал недопустимую методику приготовления, не соблюдал температурный режим приготовления пищи, при приготовлении салатов использовал полуфабрикаты, приготовленные с вечера, чем нарушал сроки годности и условия их хранения, допускал реализацию переходящих с предыдущего дня остатков с истекшим сроком годности.

В ведомстве отметили, что из-за действий обвиняемого на больничных койках с диагнозом «сальмонеллез» оказались 49 человек.

Напомним, произошедшая в Сургуте история берет свое начало в конце 2015 года. Тогда стало известно о массовом отравлении людей, покупавших салаты с названием «Обжорка» и «Оливье» в магазине «Окей». После того, как о произошедшем стало известно, руководитель сети Хейго Кера публично принес извинения отравившимся и добровольно начал выплачивать каждому пострадавшему по 50 тыс. рублей в виде компенсации. Но несмотря на это 23 потерпевших обратились в суд с исковыми требованиями о возмещении ущерба.

Игорь Волосин
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