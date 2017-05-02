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Главные новости Курганской области
18:33  02 мая 2017 0

Курганец убил знакомого ради квартиры, а труп бросил в реку в ЦПКиО

ЦПКиО. Курган, ЦПКиО
Тело пытались спрятать в излюбленном месте прогулок горожанФото: Игорь Меркулов © URA.RU

26-летний житель Кургана ради продажи квартиры убил ее хозяина, а труп пытался спрятать в старице реки Тобол, в районе центрального парка культуры и отдыха. Угловое дело передают в суд, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Злоумышленник познакомился со своей жертвой в сентябре 2016 года. Потерпевший сообщил случайному знакомому о своем намерении в ближайшем будущем продать принадлежащую ему квартиру. Обвиняемый предложил хозяину квартиры свои услуги в качестве посредника и уговорил потерпевшего написать соответствующую расписку. В ходе возникших в дальнейшем разногласий, обвиняемый нанес жертве удар в грудь ножом. От полученного ранения мужчина скончался, а злоумышленник похитил его паспорт, чтобы довести задуманную сделку до конца.

Избавиться от тела преступник решил лишь спустя несколько дней. Он уговорил помочь приятеля утопить труп.

Курганец обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105, п. п. «б», «в» ч. 3 ст. 163, ч. 2 ст. 325 УК РФ (убийство, сопряженное с вымогательством, похищение у гражданина паспорта). Кроме того, приятель указанного лица привлечен к уголовной ответственности по ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Татьяна Жаткина
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