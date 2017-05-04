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04 мая 2017
03 мая 2017
02 мая 2017
11:54  04 мая 2017 0

Крупному пермскому чиновнику грозит три года колонии

Первое заседание суда по делу об убийстве соучередителя ресторана «СССР». Екатеринбург, весы, суд
Главу управления автодорожного надзора по Пермскому краю заподозрили в воспрепятствовании предпринимательской деятельностиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава управления автодорожного надзора по Пермскому краю Владимир Котов стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Как рассказали в краевой прокуратуре, директор Пермского частного учебного центра профквалификации больше года не могла получить разрешительную документацию об утверждении курсов подготовки водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы. По версии следствия, Котов затягивал процесс рассмотрения документов и в итоге отказал по формальным основаниям. Арбитражный суд признал этот отказ незаконным, но чиновник проигнорировал это решение.

В итоге следователи возбудили в отношении Котова уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению предпринимательской деятельности, совершенное в нарушение вступившего в законную силу судебного акта». Чиновнику грозит до трех лет лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры края.

Анна Белкина
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