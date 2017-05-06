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Главные новости Пермского края
18:46  06 мая 2017 0

В Прикамье тренер по рукопашному бою убил подвозившего его таксиста

Клипарт., нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник
Тренер нанес таксисту несколько ножевых ударовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Тренер по рукопашному бою убил подвозившего его таксиста в Пермском крае. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

41-летний житель города Краснодарского края приехал в гости к родственникам в Чернушинский район. В ночь на 5 мая мужчина заказал такси и отправился из города Чернушки в поселок Куеду.

«По дороге между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта пассажир нанес водителю множественные удары ножом, — говорится в сообщение СУ СКР по Пермскому краю. — Раненый мужчина выбежал из автомобиля, упал на обочину дороги и скончался. Нападавший похитил из автомобиля ноутбук и навигатор».

Затем подозреваемый сел за руль такси и вывез тело убитого в поле. Сам он по навигатору лесом дошел до ближайшего населенного пункта и уже днем 5 мая был задержан. О подозреваемом известно, что он когда-то проживал в Чернушинском районе, а затем переехал в Армавир, где работал тренером по рукопашному бою.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «убийство», решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Евгений Лазарев
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