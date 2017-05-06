20:12 06 мая 2017 0

На проспекте Сахарова прошел митинг памяти событий 6 мая 2012 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Митинг, посвященный пятилетию протеста 6 мая 2012 года, прошел на проспекте Сахарова в Москве. По данным столичного ГУ МВД России, в акции приняли участие около тысячи человек. Организация «Белый счетчик», которая ведет альтернативный подсчет собравшихся на массовых мероприятиях, заявила, что на митинг пришло 2 800 человек.

Начало мероприятия было перенесено на полчаса из-за того, что властями был изъят баннер с лозунгами: «Хватит Путина, хватит войны, хватит терпеть Кадырова» и «Болотное дело — позор России!».

Как объяснил собравшимся один из организаторов акции, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, баннер не вернули, так как он не соответствует заявленным целям митинга.

В акции приняли участие представители разных политических сил и общественных организаций: левые, анархисты, националисты, партия «Яблоко», защитники ЛГБТ-сообщества и веганы.

По данным ОВД-инфо, полиция задержала семерых участников. Причины не называются.

1/42 Владимир Андреев © URA.RU

Напомним, что 6 мая 2012 года в Москве состоялась массовая протестная акция «Марш миллионов», которая закончилась столкновениями с полицией. В результате 436 человек были задержаны, более 30 человек позже получили уголовные сроки в рамках «болотного дела».