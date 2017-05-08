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22:11  08 мая 2017 0

Уральская няшка-прокурор победила в горном забеге в Сочи

Красавица-прокурор стала самой быстрой в забеге на 21 километрФото: Жанна Синдянкина

Жанна Синдянкина, заместитель прокурора Копейска, составившая конкуренцию в красоте Наталье Поклонской, победила в соревнованиях, которые прошли в Сочи.

Международный фестиваль бега Rosa Run — 2017 продолжался четыре дня. В понедельник, 8 мая, в полумарафоне на 21 километр в горы с набором высоты 500 метров Синдянкина первой пришла к финишу.

«Собственно говоря, ради этого забега, который состоялся на четвертый день соревнований, я и ехала, — рассказала „URA.RU“ Жанна Синдянкина. — Два года бегаю полумарафоны, но этот мне дался тяжелее всего».

До этого в первый день состязаний Жанна участвовала в забеге в гору на высоту 1000 метров по рыхлому снегу и пришла девятой. Попасть в первую десятку из 143 участниц — хороший результат.

Как уже рассказывало «URA.Ru», Жанна Синдянкина заниматься бегом стала во взрослом возрасте для того, чтобы обрести хорошую форму после рождения ребенка. Для тренировок она предпочитает пробежки по паркам. Поклонники спортсменки-прокурора дали ей ласковое прозвище «няшка» из-за редкой привлекательности и доброты.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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