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11 мая 2017
10 мая 2017
Главные новости Челябинской области
17:36  11 мая 2017 0

Их все меньше. Кандидаты в мэры Златоуста продолжают сниматься с выборов

Жилин Вячеслав. Сергеев Андрей. Челябинск., жилин вячеслав
Вячеслав Жилин сумел остаться единственным фаворитом областных властейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Допущенные к выборам главы Златоуста кандидаты один за другим снимать свои кандидатуры. Вслед за Романом Болотовым, забравшим заявление 11 мая, утратил интерес к борьбе руководитель «Коммунсервиса №3» Андрей Пликин. Таким образом, за сегодняшний день отсеялись уже двое из семи претендентов, сообщили «URA.RU» в мэрии города.

Болотов, недавно возглавивший управление транспорта Челябинска, был наиболее грозным соперником действующего мэра Златоуста Вячеслава Жилина и ранее работал его заместителем. Пликин представляет интересы влиятельного депутата горсобрания Марата Ахметгалина, находящегося с градоначальником в напряженных отношениях. Впрочем, среди кандидатов остался еще один человек Ахметгалина — директор «Коммунсервиса №2» Алексей Крутолапов.

12 мая должен прозвучать окончательный вердикт конкурсной комиссии, которая предложит депутатам третьего по величине города Южного Урала кандидатуры для голосования. Среди них будет и действующий мэр, чью работу единогласно одобрило городское собрание и которого поддерживает политсовет «Единой России».

Алексей Шумов
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