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Главные новости Челябинской области
11:40  11 мая 2017 0

Новая интрига на выборах в третьем по величине городе Южного Урала

Поездка Дубровского в Златоуст. Челябинск., жилин вячеслав
Жилин останется мэром ЗлатоустаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Конкурсы на глав в Челябинской области
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С выборов мэра Златоуста снялся один из фаворитов. Начальник управления транспорта администрации Челябинска Роман Болотов отозвал свое заявление 11 мая, для участия в выборах, в четверг, накануне итогового заседания конкурсной комиссии. Как заявил Болотов «URA.RU», он считает, что действующий мэр Златоуста Вячеслав Жилин должен довести до конца начатые проекты. У самого Болотова есть проекты, порученные ему главой Челябинска Евгением Тефтелевым.

«К тому же есть решение политсовета „ЕР“, поддержавшего Жилина, — напомнил Болотов. — А я, будучи членом „Единой России“, подчиняюсь партийной дисциплине».

Роман Болотов, в прошлом вице-мэр Златоуста, и Вячеслав Жилин считались основными фаворитами из числа пятерых кандидатов, допущенных комиссией для участия в конкурсе. Болотова, как считают эксперты, «двигал» Евгений Тефтелев, Жилина поддержал губернатор Борис Дубровский. Сам процесс, с участием в выборах Романа Болотова, был организован для того, чтобы заставить Жилина провести «работу над ошибками». К главе Златоуста были претензии.

12 мая конкурсная комиссия назовет кандидатов, за которых депутаты проголосуют на сессии 18 мая. В числе кандидатов должен быть и Вячеслав Жилин. Ранее городское собрание единогласно приняло отчет мэра Златоуста и можно прогнозировать, что Жилин сохранит свой пост.

Альбина Золотухина
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