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15 мая 2017
14 мая 2017
13 мая 2017
02:55  15 мая 2017 0

Астронавты должны отправиться на Марс в 2030 году

NASA запустило первый этап марсианской программыФото: Pixabay

Пилотируемый космический корабль отправится на Марс в 2030 году. Об этом заявили специалисты NASA, рассказывая о подготовке к полету на Красную планету.

По словам представителя NASA Майкла Фаулера, подготовка к полету и высадке на Марс будет включать в себя четыре этапа. Первая стадия уже началась — она предполагает серию тестирований и исследований. На втором этапе аппаратура для пребывания на других планетах будет доставлена Луну. Далее предполагается полет на Луну, который займет год, Это должно произойти в 2020 году. И в 2030 году астронавты смогут отправиться на Марс, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Володина
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