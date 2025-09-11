Сенатор от штата Юта переживает за жителей после убийства Кирка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Район, где произошла стрельба, часто в шутку называют «счастливой долиной», заявил Кертис
Район, где произошла стрельба, часто в шутку называют «счастливой долиной», заявил Кертис Фото:
новость из сюжета
В США на митинге убили союзника Трампа Чарли Кирка, призывавшего отказаться от Украины

Трагедия, приведшая к гибели консервативного активиста и соратника американского лидера Дональда Трампа Чарли Кирка, является нетипичным явлением для штата Юта. По словам сенатора Джона Кертиса, район, в котором произошло убийство, нередко называют «счастливой долиной».

«Этот район, где произошла стрельба, часто в шутку называют „счастливой долиной“. Здесь можно гулять по улицам в любое время суток и чувствовать себя комфортно», — заявил Кертис в интервью журналисту Кейтлан Коллинз из телеканала CNN. 

Он также подчеркнул, что произошедшее вызывает еще большее беспокойство у местных жителей. Также и его собственный дом находится всего в нескольких милях от территории колледжа, где случилась трагедия. 

Ранее очевидцы Джереми и Эми Кинг выразили свое удивление по поводу отсутствия должных мер безопасности на мероприятии, проходившем в университете Юта-Вэлли. По словам Эми, она не заметила охраны в зале и смогла беспрепятственно пройти на публичное выступление Кирка. В то же время, как подчеркнул Джереми, сотрудники службы безопасности активиста внимательно отслеживали ситуацию в зале, однако вход на мероприятие был открыт для всех желающих.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трагедия, приведшая к гибели консервативного активиста и соратника американского лидера Дональда Трампа Чарли Кирка, является нетипичным явлением для штата Юта. По словам сенатора Джона Кертиса, район, в котором произошло убийство, нередко называют «счастливой долиной». «Этот район, где произошла стрельба, часто в шутку называют „счастливой долиной“. Здесь можно гулять по улицам в любое время суток и чувствовать себя комфортно», — заявил Кертис в интервью журналисту Кейтлан Коллинз из телеканала CNN.  Он также подчеркнул, что произошедшее вызывает еще большее беспокойство у местных жителей. Также и его собственный дом находится всего в нескольких милях от территории колледжа, где случилась трагедия.  Ранее очевидцы Джереми и Эми Кинг выразили свое удивление по поводу отсутствия должных мер безопасности на мероприятии, проходившем в университете Юта-Вэлли. По словам Эми, она не заметила охраны в зале и смогла беспрепятственно пройти на публичное выступление Кирка. В то же время, как подчеркнул Джереми, сотрудники службы безопасности активиста внимательно отслеживали ситуацию в зале, однако вход на мероприятие был открыт для всех желающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...