Сенатор от штата Юта переживает за жителей после убийства Кирка

Трагедия, приведшая к гибели консервативного активиста и соратника американского лидера Дональда Трампа Чарли Кирка, является нетипичным явлением для штата Юта. По словам сенатора Джона Кертиса, район, в котором произошло убийство, нередко называют «счастливой долиной».
«Этот район, где произошла стрельба, часто в шутку называют „счастливой долиной“. Здесь можно гулять по улицам в любое время суток и чувствовать себя комфортно», — заявил Кертис в интервью журналисту Кейтлан Коллинз из телеканала CNN.
Он также подчеркнул, что произошедшее вызывает еще большее беспокойство у местных жителей. Также и его собственный дом находится всего в нескольких милях от территории колледжа, где случилась трагедия.
Ранее очевидцы Джереми и Эми Кинг выразили свое удивление по поводу отсутствия должных мер безопасности на мероприятии, проходившем в университете Юта-Вэлли. По словам Эми, она не заметила охраны в зале и смогла беспрепятственно пройти на публичное выступление Кирка. В то же время, как подчеркнул Джереми, сотрудники службы безопасности активиста внимательно отслеживали ситуацию в зале, однако вход на мероприятие был открыт для всех желающих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.