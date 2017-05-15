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Главные новости Челябинской области
11:36  15 мая 2017 0

Марафонец из Магнитки добежал от Волгограда до Берлина

Мамаев курган. Волгоград, родина мать
В прошлом году уральский спортсмен совершил забег по маршруту Магнитогорск-ВолгоградФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инженер-электрик объединенной сервисной компании ММК Кирилл Фронюк накануне Дня Победы завершил супермарафон Волгоград-Берлин. За время своего путешествия отважный уралец преодолел более 2 600 км, пройдя по территориям России, Белоруссии, Польши и Германии.

Идея покорения Берлина родилась после того, как в прошлом году Фронюк завершил забег от Магнитогорского монумента «Тыл Фронту» до главного символа Волгограда — памятника «Родина-мать зовет!». Таким образом, дойдя до столицы Германии, марафонец символически соединил все три части триптиха «Меч Победы», добравшись до памятника воину-освободителю в Берлине.

Трилогия о мече — защитнике Родины была задумана скульптором Вучетичем. Меч, выкованный в легендарной Магнитке, Родина-мать подняла над головой врага на Мамаевом кургане под Волгоградом. И этот же меч, по замыслу скульптора, победоносно опустил к ногам воин-освободитель, застывший в граните в Трептов-парке в Берлине.

Забег стартовал 4 марта. В этом году Кирилл бежал налегке с минимумом необходимых вещей, а ночевал, вместо палатки, в гостиницах. Марафон завершился 6 мая в Берлине возложением цветов к монументу «Воину Освободителю».

Сергей Макеев
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