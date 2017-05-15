В Екатеринбурге упавший забор покалечил ребенка. ФОТО

12:22 15 мая 2017 0

На мальчика упал бетонный забор Фото: прокуратура Свердловской области

Забор упал на девятилетнего мальчика на улице Бебеля, 138 в Екатеринбурге. Дети привели 9-летнего мальчика домой и рассказали о произошедшем его маме. Состояние ребенка быстро ухудшалось. Медики диагностировали разрыв двенадцатиперстной кишки.

«В ходе проверки будут затребованы документы о состоянии здоровья ребенка и полученной травме. Будет установлена степень тяжести причиненного ему вреда здоровью. Кроме того, будут выясняться иные обстоятельства, которые привели к травмированию ребенка, в том числе, когда проводился ремонт ограждения, а также будет установлено должностное лицо, которое должно было следить за надлежащим состоянием ограждения и прочностью конструкции», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

В настоящее время известно, что обслуживает многоквартирный дом, во дворе которого произошло происшествие, ТСЖ «Уралмонолит —Север».