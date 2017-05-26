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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
21:40  25 мая 2017 4

Министр экономразвития Орешкин рассказал, почему повторения кризиса не будет

Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, орешкин максим
Максим Орешкин заявил, что у правительства есть страховка от кризисаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр экономического развития Максим Орешкин исключил повторение в России кризисов по модели 2008 и 2014 годов. Он отметил, что регулировать скачки цен на нефть Минфин намерен покупкой-продажей валюты.

Глава МЭР в ходе заседания генсовета «Деловой России» напомнил, что в феврале 2017 года Минфином был введен механизм, который должен вскоре дать средне-долгосрочную стабильность динамики курса и других показателей, сообщает RNS. По словам Орешкина, Минфин закупает валюту на объем дополнительных нефтегазовых доходов.

«Как нам кажется, эта уже выстроенная во многом конструкция как раз будет залогом того, что повторений событий 2014 года, 2008 года, когда экономика сначала вслед за ростом цен на нефть резко двигалась в одну сторону, потом возвращалась в другую сторону, уже не будет», — отметил министр.

В феврале ЦБ от лица Минфина начал покупать валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов сверх заложенной в бюджете цены на нефть в 40 долларов за баррель. Как напоминает «Национальная служба новостей», в начале марта финансовое ведомство сообщило о покупке до шестого апреля валюты на 70,5 миллиардов рублей. После этого курс доллара на Московской бирже упал до 58,60 рублей.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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