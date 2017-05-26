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26 мая 2017
11:11  26 мая 2017 6

Депутаты отчитываются перед Володиным о приемах пищи и утренних подъемах. «Уже появляются недовольные»

Медиа-форум
Володин призвал депутатов заняться политическим планированиемФото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заставил депутатов заняться «политическим планированием» и сдавать отчеты в аппарат парламента, чтобы деятельность Думы освещалась в СМИ как можно более подробно. Однако некоторые депутаты восприняли распоряжение председателя буквально и теперь носят подробные отчеты о том, чем занимались в течение дня.

Инициатива Володина, как пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников аппарата Госдумы, направлена на то, чтобы «контролировать информационную повестку депутатов». Однако часть парламентариев стала расписывать весь день, «включая подъем и приемы пищи».

«Что делать с этим массивом информации, не очень понятно, и уже появляются недовольные, загруженные бессмысленной работой», — поделился с изданием один из сотрудников аппарата. Собеседник отметил, что многие отчеты написаны так, что «сложны для восприятия и неудобны для подачи в СМИ». Он также подчеркнул, что и законопроекты депутаты пишут в таком же стиле.

Нина Калинина
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