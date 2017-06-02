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02 июня 2017
01 июня 2017
02:17  02 июня 2017 0

В Киеве ранен террорист, готовивший покушения на Путина и Кадырова. ВИДЕО

По данным правоохранительных органов, в Осмаева стрелял человек с удостоверением журналистаФото: Facebook / "Киев оперативный"

Уроженец Чечни Адам Осмаев, проживающий в Киеве, ранен в результате покушения. Вместе с ним получила ранения его жена, Амина Акуева. По данным правоохранительных органов Украины, покушение совершил человек с документами журналиста Le Monde.

«Установлено, что нападающий хотел убить экс-бойца полка „Киев“ Амину Акуеву и её мужа, экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева, — приводит „RT на русском“ текст заявления киевской полиции — По факту покушения на убийство двух и более лиц начато уголовное производство по части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)».

Адам Осмаев является участником группы, готовившей покушение на российского президента. В начале 2012 года правоохранительные органы страны задержали в Одессе уроженца Чеченской Республики Адама Осмаева и выходца из Казахстана Илью Пьянзина. Третий подозреваемый — Руслан Мадаев — погиб, когда на конспиративной квартире сработало самодельное взрывное устройство.

Задержанные показали тогда, что готовили покушения на Владимира Путина, занимавшего пост главы правительства РФ и главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В ходе расследования уголовного дела обвинения в терроризме в отношении Осмаева были сняты. В 2015 году он был признан виновным по остальным пунктам обвинения, но освобожден из-под стражи.

Евгений Александров
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