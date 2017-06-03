{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 июня 2017
Главные новости Москвы
17:14  03 июня 2017 0

Гостям Петербургского МЭФ продемонстрировали запуск ракеты с космодрома «Восточный». ВИДЕО

Роскосмос, космос, пуск ракеты, космодром
Роскосмос устроил имитацию запуска на своем стендеФото: Роскосмос

Имитацию первого запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный» устроили для гостей Петербургского международного экономического форума. Модель в космос не улетела, но порадовала зрителей дымовыми эффектами.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», «запуск» состоялся в мини-космодрома на стенде Роскосмоса, оборудованного элементами пусковой установки и пультом управления. Зрители подбадривали модель ракеты криками, когда что-то шло не так.

В воздух модель не поднялась — то, что старты был успешным, зрители поняли по облаку дыма, окутавшего ракету.

«Как в жизни», — пошутили наблюдатели, когда оператору пришлось вмешаться и рукой поправить механизм модели. 27 апреля 2016 года первый запуск реальной ракеты был прерван автоматикой за полторы минуты до старта. Автоматика выявила сбой в одном из приборов системы управления носителя, отвечающей за включение и выключение двигателей, отделение ступеней и направление полета.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров