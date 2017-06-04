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04 июня 2017
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Главные новости Москвы
07:59  04 июня 2017 0

Украина готовит мгновенный захват Донбасса

Гонка героев 2016. Екатеринбург, сухопутные войска, бронетехника, война, танк, тяжелое вооружение, Т-72Б3
Киев намерен быстро вернуть под свой контроль весь ДонбассФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Киев разрабатывает операцию по мгновенному захвату Донбасса. Планы властей Украины рассекретил депутат Верховной рады и экс-руководитель запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

По словам Яроша, вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к молниеносной операции на востоке страны. «Когда мы будем готовы, [проведем] военную операцию по восточным оккупированным районам Донецкой и Луганской областей — это нам по силам», — приводит заявление депутата «Дни.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее о разработке операции по захвату ДНР и ЛНР властями Украины сообщил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко. По его словам, украинские военные должны нанести несколько массированных ударов, которые позволили бы украинской армии расширить зону контроля в Донбассе. Депутат предположил. что в ближайшее время Украину ждет «горячая фаза» войны.

Нина Калинина
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