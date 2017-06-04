Украина готовит мгновенный захват Донбасса

07:59 04 июня 2017 0

Киев намерен быстро вернуть под свой контроль весь Донбасс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Киев разрабатывает операцию по мгновенному захвату Донбасса. Планы властей Украины рассекретил депутат Верховной рады и экс-руководитель запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

По словам Яроша, вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к молниеносной операции на востоке страны. «Когда мы будем готовы, [проведем] военную операцию по восточным оккупированным районам Донецкой и Луганской областей — это нам по силам», — приводит заявление депутата «Дни.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее о разработке операции по захвату ДНР и ЛНР властями Украины сообщил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко. По его словам, украинские военные должны нанести несколько массированных ударов, которые позволили бы украинской армии расширить зону контроля в Донбассе. Депутат предположил. что в ближайшее время Украину ждет «горячая фаза» войны.