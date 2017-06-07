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07 июня 2017
06 июня 2017
05 июня 2017
15:10  07 июня 2017 0

Дубровский меняет площадку под завод, которым были недовольны жители

Поездка Дубровского на Кыштымский радиозавод. Челябинск., дубровский борис
Челябинский губернатор дал поручение найти австрийскому заводу новое местоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил подобрать альтернативную площадку под строительство завода по производству сухих строительных смесей в Магнитогорске. Территориально будущий завод находится на территории Башкортостана, с которым граничит город, но в непосредственной близости от магнитогорских садов и коттеджных поселков. Жители Магнитки уже разместили в интернете петицию против строительства.

«В непосредственной близости от этого села, а следовательно, и места, где появится завод, находятся магнитогорские садовые товарищества „Мичурина-6“, „Ремонтник“, „Дружба“, а также поселки Нежный, Западный-2, Соты и Зеленая долина. Когда строились все эти поселки, многие целенаправленно переезжали на окраину города, поближе к Башкирии, чтобы жить в экологически чистом районе города. Также проблема касается и жителей всей западной части города», — говорится в петиции. Строить завод должна австрийская компания «Ласселсбергер»

«Интересы людей — превыше всего. И ту обеспокоенность, которую высказывают сегодня жители Магнитогорска, я всецело разделяю, — заявил Дубровский. — Но важно учесть и интересы инвестора. Для меня абсолютно очевидно, что в окрестностях Магнитогорска есть достаточно альтернативных площадок, на которых строительство завода по производству сухих строительных смесей не вызовет социальных рисков и общественного резонанса. Некоторые из них могут обладать даже более привлекательной логистикой и инфраструктурой. Необходимо такие варианты подготовить и предложить их инвестору, обеспечить все необходимое сопровождение».

По поручению губернатора сопровождением инвестора займутся экономический блок правительства Челябинской области, который уполномочен вести переговоры с властями Башкортостана, и мэрия Магнитогорска.

Альбина Золотухина
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