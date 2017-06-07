{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 63,72
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 июня 2017
06 июня 2017
Главные новости Свердловской области
19:00  07 июня 2017 0

На федеральном телеканале высмеяли закатанный в асфальт пень в Екатеринбурге. ВИДЕО

Иван Ургант. Открытая лицензия на 19.08.2015, ургант иван
Иван Ургант снова посмеялся над ЕкатеринбургомФото: Facebook Ивана Урганта

Телеведущий Иван Ургант посмеялся над заасфальтированным пнем в Екатеринбурге. Очередной выпуск программы «Вечерний Ургант» опубликован на сайте «Первого канала».

«Дорожные службы положили новый асфальт, казалось бы, уже курьез, — начинает новостную ленту в программе Иван Ургант. — Но это еще не все: асфальт положили вокруг пня».

Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев предположил, что это было сделано специально, чтобы на дороге не лихачили. «Ты имеешь в виду, что это первый пень-полицейский?» — поддержал идею Ургант. «Не первый», — ответил Хрусталев. «Только что Митю лишили прав на пять лет», — пошутил Иван Ургант.

Ведущий напомнил, что накануне мэрия Екатеринбурга заявила о том, что для сноса дерева необходимо специальное разрешение. Далее Ургант пошутил о том, что «пень не попал под реновацию, потому что он не ветхий».

Как ранее писало «URA.RU», пень заасфальтировали во дворе по улице Июльской. Жильцы дома рассказали, что несколько дней искали рабочих, которые занималась ремонтом дороги, однако их постоянно отсылали из одной организации в другую. В итоге выяснилось, что асфальт укладывал Водоканал, там пообещали, что пень выкорчуют.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров