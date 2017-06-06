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06 июня 2017
05 июня 2017
Главные новости Свердловской области
18:33  06 июня 2017 0

«Памятник маразму». В Екатеринбурге дорожники закатали в асфальт старый пень. ФОТО

Мост через Вах. Излучинск, дрова, дерево, пень, пенек, дурак, вырубка
Пень оставили посреди двора как "памятник маразму"Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Екатеринбурге дорожные рабочие не стали выкорчевывать старый пень, стоявший посреди дороги, а закатали его в асфальт. Жители дома по улице Июльской, 39, где и проводили дорожный ремонт, назвали такой подход рабочих «памятником маразму».

Пню во дворе уже много лет, рассказал Е1.RU екатеринбуржец Дмитрий. К нему все привыкли и объезжали его с разных сторон. Этой зимой во дворе проводили земляные работы, а весной пообещали уложить асфальт. Каково же было удивление жильцов дома, когда они обнаружили в новом дорожном полотне старый пень. «Пень просто закатали в новый асфальт. Теперь у нас во дворе появился памятник маразму», — рассказал екатеринбуржец.

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Фото: Е1.RU

В администрации Екатеринбурга не смогли ответить на вопрос, кто занимался ремонтом дороги во дворе. В земельном комитете мэрии и вовсе заявили, что для сноса пня необходимо специальное разрешение.

В пресс-службе администрации Кировского района журналистам пояснили, что ремонтом занимался Водоканал, рабочие этого предприятия должны были устранить пень. В Водоканале пообещали, что в ближайшее время исправят ошибку рабочих и пень выкорчуют.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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