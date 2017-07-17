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17:52  17 июля 2017 1

Мэр Сургута не ночевал дома. Он катался по городу в сопровождении спутницы из думы. ФОТО

Компанию главе города составила Надежда КраснояроваФОТО: Рамиль Нуриев

Глава Сургута Вадим Шувалов вместе с председателем думы города Надеждой Краснояровой провели проверку хода ремонтных работ на муниципальных магистралях. Компанию политикам составили представители администрации, в чью зону ответственности входят дорожные работы, а также члены общественных организаций. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии города.

Инспекционная поездка проходила ночью. Именно в это время дорожники выполняют большую часть работ, чтобы не мешать движению транспорта.

Городская инспекция начала свой маршрут с участка дороги на улице Геологической от перекрестка с улицей Мелик-Карамова до Комсомольского проспекта. По словам подрядчика, компании «Автодорстрой», занимающейся комплексной реконструкцией, здесь будет не только обновлено дорожное полотно, но и установлены гранитные бордюры, а также обустроены пешеходные тротуары и остановочные площадки — для удобных пеших прогулок горожан.

Следующим объектом ревизии чиновников стала улица Иосифа Каролинского, где на днях начали устранять колейность. Проверяющие интересовались, как соблюдается технология по укладке нового дорожного полотна, в частности, химический состав асфальтобетонной смеси, обработка швов между старым и новым покрытием. В очереди на укладку стояли сразу несколько грузовиков с асфальтом. Вадим Шувалов и Надежда Красноярова, заметив это, после замера температуры смеси, которая оказалась в пределах нормы, предложили подрядчику организовать работу так, чтобы машины не простаивали, и в них не остывал асфальт.

Конечной точкой ночной проверки стала дорога на улице Семена Билецкого. Она ведет в сторону железнодорожного вокзала и активно застраивающихся жилых микрорайонов, поэтому движение транспорта здесь особенно интенсивно, и полотно давно требовало ремонта. В данный момент строительная компания «ЮВиС» выполняет сплошное асфальтирование улицы.

Вадим Шувалов отметил, что во время поездки представители администрации, депутатского корпуса и общественности посмотрели все виды работ, которые выполняются согласно ГОСТу и регламенту.

«Я считаю, что такой тотальный контроль со стороны администрации, общественности, депутатов даст возможность привести в порядок наши дороги, чтобы они простояли большое количество лет, а мы с вами ими пользовались», — оценил результаты проверки Вадим Шувалов и заверил, что подобные рейды будут продолжены.

Также, по словам главы города, сроки выполнения ремонтных работ волнений не вызывают. Уже сегодня в городе проведено порядка 70% работ, а впереди у дорожников еще полтора месяца, чтобы привести в порядок сургутские улицы. Нынешним летом по планам администрации должно быть обновлено 170 тысяч квадратных метров полотна. На эти цели из бюджетов округа и города выделено более 500 млн рублей.

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ФОТО: Рамиль Нуриев

Игорь Волосин
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