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Главные новости Ямала
11:45  19 июля 2017 1

В гордуму на Ямале собрался адвокат с судимостью

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, чиновник, портфель, деловой стиль, бюрократия
Ранее судимый адвокат решил стать депутатомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ямальские представители «Справедливой России» выдвинули на довыборы в городскую думу города Лабытнанги юриста Романа Решетило. Он работает адвокатом и ранее был судим за нарушение правил дорожного движения, с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека.

Кроме того, с кандидатами определились и остальные партии. Так, от «Единой России» на довыборы был выдвинут администратор вычислительной сети администрации Лабытнанги Александр Соломатин. От ЛДПР будет избираться директор МАУ «Молодежный центр города Лабытнанги» Игорь Воробьев. Так же документы в избирательную комиссию подала самовыдвиженка Арина Прахова, работающая ведущим специалистом по связям с общественностью администрации города Лабытнанги.

Напомним, довыборы в городскую думу Лабытнанги были назначены после досрочного ухода с поста сразу шести депутатов. Пять из них сложили полномочия еще в 2016 году. Один человек ушел весной этого года. Среди аргументов были нежелание раскрывать сведения о доходах, переезд и личные мотивы.

Вячеслав Егоров
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