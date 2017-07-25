19:11 25 июля 2017 0

Книга поможет учиться даже нездоровым детям Фото: Александр Мамаев © URA.RU

ЕВРАЗ за несколько лет потратил более 14 млн рублей на поддержку молодых ученых Свердловской области, и в этом году уже в шестой раз выступил генеральным партнером ежегодного конкурса инновационных идей «Минута технославы». На этот раз победителем стал, в том числе, социальный проект — разработанный студентом УрФУ букварь для детей с аутизмом. По условиям конкурса победители «Минуты технославы» могут продолжить свое обучение по программе МВА в любом вузе России, США и Европы.

В 2017 году на конкурс от студентов, магистрантов ведущих вузов и научных организаций Уральского отделения Российской академии наук на конкурс поступило около 30 проектов. В финал вышли 10 лучших разработчиков, которые представили проекты в двух номинациях: «Технологические инновации» и «Инновации в социальной сфере».

Победителем в первой номинации стал студент УрФУ Дмитрий Нархов, который представил методику и аппаратуру для бесконтактной инспекции нефте- и газопроводов. В номинации «Инновации в социальной сфере» победила магистрант УрФУ Юлия Липунцова. Она разработала букварь для детей с аутизмом.

Букварь представляет собой прикрепленные к каркасу страницы из специального пластика. Его можно разбирать и собирать, как конструктор. В книге использованы специальные изображения, которые дети смогут легко запомнить.

«ЕВРАЗ традиционно поддерживает инициативы молодых ученых и инженеров, — подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона „Урал“ Максим Андриасов. — Уверен, все представленные идеи будут реализованы и в ближайшем будущем окажут положительное влияние на развитие промышленности и социальной сферы уральского региона.»

ЕВРАЗ — это не только технологические, но и социальные инновации Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Предложенные инновации обязательно изменят нашу жизнь к лучшему, — отметил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, — Конкурс помогает развивать потенциал молодежи, стимулирует студентов к активной научной и инженерной работе во всех отраслях нашей экономики. Я благодарен ЕВРАЗу за поддержку подобных конкурсов».

Задача конкурса — привлечь молодых ученых к внедрению научных разработок на практике, создать базу инновационных идей. Инициаторами по традиции выступили врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и правительство региона. Наградой для победителей конкурса станет обучение в одной из ведущих бизнес-школ, финансирование полностью возьмет на себя ЕВРАЗ. Призеры конкурса, занявшие второе и третье места, получили денежные премии. За несколько лет ЕВРАЗ направил более 14 млн рублей на поддержку молодых ученых Свердловской области.

По условиям конкурса победители «Минуты технославы» могут продолжить свое обучение по программе МВА в любом вузе России, США и Европы. В 2012 году победители выбрали Йельский университет, чемпионка 2013 года Кристина Субботина успешно окончила программу LLM Южнокалифорнийского университета. Победители 2014-16 годов выбрали обучение в Московской международной высшей школе бизнеса «МИРБИС».