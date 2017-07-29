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29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Москвы
09:22  29 июля 2017 0

«Кобель! Ты что творишь!» Бузову застукали в объятиях резидента Comedy Club. ВИДЕО

Бузова Ольга, бузова ольга
Бузова от души повеселилась на фестивале в БакуФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова весело провела время в компании резидента юмористического шоу Comedy Club Александра Реввы. Коллег по шоу-бизнесу сняли на видео на фестивале «Жара» в Баку.

На кадрах, опубликованных на странице «super.ru» в Instagram, видно, что Бузова и Ревва хохочут, берутся за руки и приобнимают друг друга.

Подписчики тут же принялись с возмущение комментировать обнародованные кадры: «Ну видно, что Бузова не прочь позаигрывать, и ей это нравится», «У него жена и дети… Кобель! Ты что творишь!», «Пирожков руки свои-то распустил», «Не думаю, что вы были бы рады увидеть своего мужа в таких „дружеских“ обнимашках».

Между тем нашлись и те, кто встал на защиту звезд: «Они просто танцуют, он чисто по-джентельменски с девушкой, ничего лишнего не заметила», «Он просто ее приятель», «Они пиарятся, а народ ведется».

Феликс Сорокин
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