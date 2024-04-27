ФАС приняла меры против повышения цен после поручения Путина

ФАС предостерегла производителей стройматериалов от повышения цен в паводки
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Район затопления возле пляжа Бабьи пески. Курган, половодье, тобол, паводок, наводнение, потоп, вид сверху, курган, разлив
ФАС заинтересовалась повышением цен на стройматериалы из-за паводков Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предостережения производителям стройматериалов из-за повышения цен на фоне паводков в России. Об этом сообщили в самом органе.

«Речь идет об Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, Алтайском крае и близлежащих регионах. Служба направила производителям соответствующие письма», — говорится в сообщении службы. В ФАС уточнили, что проходит регулярная проверка цен стройматериалов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности предотвращения спекулятивного повышения цен на различные товары в паводковый сезон. Глава государства также призвал региональные власти своевременно реагировать на жалобы граждан, пишет RT.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предостережения производителям стройматериалов из-за повышения цен на фоне паводков в России. Об этом сообщили в самом органе. «Речь идет об Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, Алтайском крае и близлежащих регионах. Служба направила производителям соответствующие письма», — говорится в сообщении службы. В ФАС уточнили, что проходит регулярная проверка цен стройматериалов. Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности предотвращения спекулятивного повышения цен на различные товары в паводковый сезон. Глава государства также призвал региональные власти своевременно реагировать на жалобы граждан, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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