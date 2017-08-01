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01 августа 2017
31 июля 2017
30 июля 2017
17:04  01 августа 2017 0

Спасатели предупредили челябинцев о смертельной опасности

Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., ливень, молния, гроза
Южноуральцам советуют не выходить из дома во время грозыФото: Pixabay

В ближайшее время и до 2 августа в Челябинской области ожидаются сильнейшие ливни, грозы и крупный град. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном управлении МЧС, отметив, что скорость ветра может достигать 20-25 м/с.

В связи с надвигающейся стихией спасатели рекомендуют жителям не выходить по возможности из зданий и воздержаться от поездок на автомобилях, поскольку существует высокая вероятность увеличения количества аварий на дорогах.

В случае, если непогода застала врасплох, специалисты просят челябинцев не укрываться от дождя и ветра около стен домов, остановках общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев. Кроме того, в условиях резкого порыва ветра возможны повреждения кровли и остекления зданий, а также обрыв линий передач. «Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам», — предупредили в челябинском МЧС.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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