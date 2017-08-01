Югорские чиновники и силовики померились силами в футболе. ФОТО

В Ханты-Мансийске на стадионе «Югра Атлетикс» прошел спортивный праздник «Сибирское здоровье». Организатором мероприятия выступил банк «Открытие».
Более двух тысяч югорчан пришли поучаствовать в соревнованиях на стадионе «Югра Атлетикс» или поддержать спортсменов. В этом году на старт вышли более 20 команд. Среди них были сборные из областных чиновников, УМВД, Почты России, ГСК «Югория», «Ростелекома», Окружной клинической больницы, строительных и нефтяных компаний.
Участников мероприятия на стадион пришли поддержать главный федеральный инспектор по ХМАО-Югре Дмитрий Кузьменко, директор регионального департамента физкультуры Игорь Губкин, а также руководители муниципалитетов. «В Ханты-Мансийске очень много увлеченных спортом людей. Банк уже не первый год в середине лета дарит всем любителям спорта такой яркий семейный праздник», — сказал председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич.
Состязания начались со смешанной легкоатлетической эстафеты 4 по 100 метров. Тут первое место завоевала команда УМВД. В соревнованиях по стритболу победили баскетболисты СК «Дружба». Победителями в мини-футболе стали спортсмены Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа. Второе место в этом состязании заняли футболисты банка «Открытие».