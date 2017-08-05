Российско-американский аппарат для исследования Венеры запустят в 2025 году

Запуск межпланетной исследовательской станции «Венера-Д» запаланирован на 2026 год. В проекте принимают участие NASA и Роскосмос.
Ко второй планете Солнечной системы будет направлена посадочный и орбитальный аппараты, сообщает Nation News.
По информации Роскосмоса, при строительстве посадочного аппарата будут использованы уже проверенные проектами «Венера» и «Вега». Посадочный аппарат, в задачи которого входит сбор информации с поверхности планеты, в том числе — проб грунта и атмосферы — должен будет провести на Венере не меньше трех часов. Работа орбитального аппарата рассчитана на куда больший срок — 3 года.
Кроме орбитальной станции исследователи планируют отправить к Венере субспутник массой порядка 120 кг, а также аэростаты для работы в верхних слоях атмосферы планеты.
Отметим, проект «Венера-Д» изначально был включен в космическую программу Роскосмоса до 2015 года, затем срок реализации был сдвинут на 2018 год. Последним решением был перенос запуска проекта на период после 2025 года.