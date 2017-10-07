Подписчики раскритиковали Ксению Собчак за пятно на платье за 350 000 рублей от Valentino. Фото теледива выложила в Instagram.
На снимке известная модница и любительница дизайнерских вещей Ксения Собчак предстает в длинном платье мятного цвета от Valentino. «В дорогу взяла луки, купленные и отобранные любимым шоппером Игорем из @tsum_moscowдля PFW: платье, сумка Marni, сабо The Row» — подписала фото теледива, делясь впечатлениями от посещения Недели моды в Париже.
Некоторые подписчики Собчак заметили на дизайнерском наряде стоимостью 348 500 рублей пятно и принялись критиковать модницу-неряху:
«Лук вроде ничего, но жирное пятно на рукаве — это фэйл», — отметила m.a.s.h.a.semenova. «Что за жирное пятно на рукаве? Опять чебуреки ела без салфетки?» — интересуется nadiariderer. «А чего этой стороной? Там что, пятно больше?» — ехидно интересуется zhigalovkseniia.