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07 октября 2017
19:10  07 октября 2017 8

«Опять чебуреки ела?» Собчак высмеяли за жирное пятно на платье от Valentino. ФОТО

Ксения Собчак - известная модница и любитель дизайнерской одеждыФОТО: Instagram Ксении Собчак

Подписчики раскритиковали Ксению Собчак за пятно на платье за 350 000 рублей от Valentino. Фото теледива выложила в Instagram.

На снимке известная модница и любительница дизайнерских вещей Ксения Собчак предстает в длинном платье мятного цвета от Valentino. «В дорогу взяла луки, купленные и отобранные любимым шоппером Игорем из @tsum_moscowдля PFW: платье, сумка Marni, сабо The Row» — подписала фото теледива, делясь впечатлениями от посещения Недели моды в Париже.

Некоторые подписчики Собчак заметили на дизайнерском наряде стоимостью 348 500 рублей пятно и принялись критиковать модницу-неряху:

«Лук вроде ничего, но жирное пятно на рукаве — это фэйл», — отметила m.a.s.h.a.semenova. «Что за жирное пятно на рукаве? Опять чебуреки ела без салфетки?» — интересуется nadiariderer. «А чего этой стороной? Там что, пятно больше?» — ехидно интересуется zhigalovkseniia.

Рита Теркина
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