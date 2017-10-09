Гайда выполнил поручение Салихова только после статьи на «URA.RU»

Свердловские власти сумели найти выход из некрасивой ситуации с соблюдением предвыборных договоренностей. Как стало известно «URA.RU», бывшего главу Серова, ныне замгендиректора ГУП «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» Владимира Анисимова все же увольняют по собственному желанию.
Как удалось склонить находящегося в отпуске чиновника к такому решению и проведена ли вся процедура по закону — выяснить пока не удается. В самом ГУП все руководители находятся на совещаниях, а сам Анисимов — на звонки по сотовым не отвечает вот уже неделю.
Заявление об увольнении по собственному желанию Владимир Анисимов написал в прошедшую пятницу, 6 октября, сразу после появления статьи на «URA.RU». В публикации уточнялось, что экс-градоначальник подставил своих кураторов: вместо того, чтобы уволиться, как оговаривалось перед выборами (Анисимову поставили в упрек организацию фронды против УГМК), оннаписал заявление на отпуск.
Тем самым чиновник поставил под вопрос компетентность своего руководителя — гендиректора ГУПа Станислава Гайды, рискующего провалить поручение вице-губернатора Азата Салихова.