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11 октября 2017
Главные новости Свердловской области
20:09  11 октября 2017 0

Прогноз «URA.RU» сбылся. Профсоюзные лидеры идут в Екатеринбургскую гордуму

Первомай в Екатеринбурге, ветлужских андрей
Андрей Ветлужских отправит своих представителей в Екатеринбургскую гордумуФото: Анна Майорова © URA.RU

В ноябре 2017 года пройдет заседание комиссии по политическому анализу Федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО), на котором будет рассмотрен вопрос о форме участия представителей организации в предстоящих выборах депутатов Екатеринбургской гордумы.

Как сообщил «URA.RU» председатель ФПСО Андрей Ветлужских, у региональных профсоюзных лидеров «есть принципиальная позиция, что участвовать в выборах надо». Но пошаговый план вступления в кампанию еще предстоит разработать.

Ветлужских уточнил, что речь может идти как о выдвижении собственных кандидатов, так и о поддержке независимых выдвиженцев или представителей политических партий.

Как ранее сообщала в интервью «URA.RU» политконсультант Екатерина Куземка, свердловские профсоюзы поведут на городские выборы целую колонну кандидатов.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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