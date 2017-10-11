В ноябре 2017 года пройдет заседание комиссии по политическому анализу Федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО), на котором будет рассмотрен вопрос о форме участия представителей организации в предстоящих выборах депутатов Екатеринбургской гордумы.
Как сообщил «URA.RU» председатель ФПСО Андрей Ветлужских, у региональных профсоюзных лидеров «есть принципиальная позиция, что участвовать в выборах надо». Но пошаговый план вступления в кампанию еще предстоит разработать.
Ветлужских уточнил, что речь может идти как о выдвижении собственных кандидатов, так и о поддержке независимых выдвиженцев или представителей политических партий.
Как ранее сообщала в интервью «URA.RU» политконсультант Екатерина Куземка, свердловские профсоюзы поведут на городские выборы целую колонну кандидатов.