За кражу с банковских карт будут сажать на шесть лет

22:47 11 октября 2017 0

Власти решили ужесточить наказание за кибермошенничество из-за резкого роста преступлений Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, которые предлагает ужесточить ответственность за хищение денег с кредитных, расчетных и любых других пластиковых карт. Если документ будет принят, максимальное наказание за это преступление составит шесть лет лишения свободы.

При этом минимальное наказание за это преступление — штраф от 100 до 500 тысяч рублей или принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы до 1,5 лет, пишет Nation News. Аналогичные санкции применимы к кражам, сопряженным с проникновением в квартиры или дома, а также к кражам в крупном размере.

В 2014 году, как отмечает агентство, произошло 4 890 мошеннических операций. В 2015 это число увеличилось до 32 578. Что касается объема, он вырос с 1 639,4 до 5 126,5 миллионов рублей.