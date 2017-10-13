В соцсетях обсуждают фотографии из Нефтеюганска и Сургута, на которых видно, как из-под земли выходит пар. Об этом пишут очевидцы в популярных городских пабликах.
В Нефтеюганске пар из-под земли идет в 9-м микрорайоне. В соцсетях иронизируют, что это открываются ворота в ад. На фотографиях видно, что пар идет от кипятка. По неофициальным данным, произошел порыв сетей водоснабжения. Пользователи предполагают, что «прорвало стабильность», и даже предлагают организовать бизнес, перенося людей через кипяток, или устраивать экскурсии, выдавая это за горячие источники.
Пар запечатлели и в Сургуте, на одной из остановок на улице Мира. Местные жители иронизировали, что это могли быть вейперы, однако один из очевидцев сообщил, что это просто была очистка павильона специальной пушкой.