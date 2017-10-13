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13 октября 2017
12 октября 2017
11 октября 2017
12:33  13 октября 2017 0

Ворота в ад или вейперы? В городах ХМАО заметили странный туман. ФОТО

Район Нефтеюганска окутал туманФото: группа "Типичный Нефтеюганск", "ВКонтакте"

В соцсетях обсуждают фотографии из Нефтеюганска и Сургута, на которых видно, как из-под земли выходит пар. Об этом пишут очевидцы в популярных городских пабликах.

В Нефтеюганске пар из-под земли идет в 9-м микрорайоне. В соцсетях иронизируют, что это открываются ворота в ад. На фотографиях видно, что пар идет от кипятка. По неофициальным данным, произошел порыв сетей водоснабжения. Пользователи предполагают, что «прорвало стабильность», и даже предлагают организовать бизнес, перенося людей через кипяток, или устраивать экскурсии, выдавая это за горячие источники.

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Фото: группа «Типичный Нефтеюганск», «ВКонтакте»

Пар запечатлели и в Сургуте, на одной из остановок на улице Мира. Местные жители иронизировали, что это могли быть вейперы, однако один из очевидцев сообщил, что это просто была очистка павильона специальной пушкой.

Антон Степыгин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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