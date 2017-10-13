Помощник президента РФ летит засвидетельствовать триумф Козицына

Свердловскую область и губернатора Евгения Куйвашева ждет новый статусный визит. Открывать новый зал Клуба настольного тенниса УГМК в Екатеринбурге (Луначарского, 203) в среду, 18 октября, прилетит председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса и вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин.
Вместе с главой региона Евгением Куйвашевым и директором ООО «УГМК-Холдинг» Андреем Козицыным федеральный чиновник не только разрежет красную ленточку в 14:00, но и сразится в ВИП-турнире, посвященном 10-летию клуба.
Соревнования пройдут в парном разряде по олимпийской системе — к высоким гостям, как обещают организаторы, присоединятся «более 30 политиков, бизнесменов и общественных деятелей». Сам зал начнет функционировать с 1 ноября: здесь смогут заниматься 120 детей 6-9 лет, теннисисты Училища олимпийского резерва №1, а также ветераны и лица с ограниченными возможностями здоровья.