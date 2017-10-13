{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,69
Динамика за 2 недели
Евро 68,45
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 октября 2017
12 октября 2017
Главные новости Свердловской области
11:44  13 октября 2017 0

Помощник президента РФ летит засвидетельствовать триумф Козицына

Обход павильонов Чемпионата европы по настольному теннису. Левитин и Куйвашев. Екатеринбург, настольный теннис, пинг-понг, левитин игорь
Если вдруг у вас не было такой фотографии Игоря Левитина, 18 октября снова можно попробовать ее сделатьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловскую область и губернатора Евгения Куйвашева ждет новый статусный визит. Открывать новый зал Клуба настольного тенниса УГМК в Екатеринбурге (Луначарского, 203) в среду, 18 октября, прилетит председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса и вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин.

Вместе с главой региона Евгением Куйвашевым и директором ООО «УГМК-Холдинг» Андреем Козицыным федеральный чиновник не только разрежет красную ленточку в 14:00, но и сразится в ВИП-турнире, посвященном 10-летию клуба.

Соревнования пройдут в парном разряде по олимпийской системе — к высоким гостям, как обещают организаторы, присоединятся «более 30 политиков, бизнесменов и общественных деятелей». Сам зал начнет функционировать с 1 ноября: здесь смогут заниматься 120 детей 6-9 лет, теннисисты Училища олимпийского резерва №1, а также ветераны и лица с ограниченными возможностями здоровья.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров