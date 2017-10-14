Вооруженные силы Украины в субботу, 14 октября, получат 200 единиц военной техники, в том числе более полусотни танков. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.
«Сегодня отправляюсь в войска, чтобы передать очередную партию оружия и техники — двести единиц. Из них — шестьдесят два танка», — написал украинский лидер в своем Twitter.
Также он поблагодарил всех украинских военных «за героизм, мужество, самопожертвование и доблесть».
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в рамках укрепления сотрудничества с Украиной США утвердили поставку техники на 175 миллионов долларов, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность страны, напоминает «Русская планета».
Порошенко тогда отметил, что решение этого вопроса его полностью удовлетворяет.