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14 октября 2017
13:02  14 октября 2017 0

Порошенко подарит украинским военным 200 единиц боевой техники

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко намерен лично передать украинским военным 62 танкаФото: пресс-служба президента Украины
новость из сюжета:
Война на Украине
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Вооруженные силы Украины в субботу, 14 октября, получат 200 единиц военной техники, в том числе более полусотни танков. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

«Сегодня отправляюсь в войска, чтобы передать очередную партию оружия и техники — двести единиц. Из них — шестьдесят два танка», — написал украинский лидер в своем Twitter.

Также он поблагодарил всех украинских военных «за героизм, мужество, самопожертвование и доблесть».

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в рамках укрепления сотрудничества с Украиной США утвердили поставку техники на 175 миллионов долларов, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность страны, напоминает «Русская планета».

Порошенко тогда отметил, что решение этого вопроса его полностью удовлетворяет.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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