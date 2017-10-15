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15 октября 2017
17:00  15 октября 2017 0

«Как будто самолет падает»: испуганных пассажиров аварийного лайнера вернут в Сургут резервным бортом

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, UTair, ютейр
"ЮТэйр" отправил во Внуково резервный бортФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажиров с вернувшегося во «Внуково» лайнера, на котором во время полета произошло задымление, доставит в Сургут резервный борт. Как сообщили в авиакомпании «ЮТэйр», на время ожидания вылета им будут предоставлены все услуги, предусмотренные Воздушным кодексом.

Пассажиры в аэропорту рассказывают, что самолет резко развернулся и начал снижаться после того, как на борту стал чувствоваться запах гари. Экипаж самолета пояснил, что возвращение во «Внуково» происходит по «техническим причинам».

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Летевший в Сургут рейс «ЮТейр» сядет во Внуково из-за задымления на борту. ФОТО

Во время посадки, как утверждает в разговоре с порталом Life.ru одна из пассажирок, у нее сильно заложило уши. «Такое впечатление было, как будто самолёт падает! Он очень резко снижался», — рассказала женщина.

В пресс-релизе авиаперевозчика уточняется, что время выполнения рейса UT295 Внуково-Сургут на борту воздушного судна сработал датчик обнаружения дыма. «Командир воздушного судна сообщил наземным службам о выявленной проблеме и принял решение вернуться в аэропорт вылета», — сообщается в пресс-релизе. В «ЮТэйр» отметили, что посадка самолета во Внуково прошла благополучно, пострадавших нет.

Сейчас специалисты займутся выяснением причин неполадки с самолетом. Пассажиров отправят в Сургут резервным бортом, который прилетит за ними через несколько часов.

Нина Калинина
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