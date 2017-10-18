08:33 18 октября 2017 0

Турист опознает грабительниц Фото: Bagkok Post/Chaiyot Pupattanapong

В Таиланде задержана 26-летняя женщина-трансгендер Сакда Нучвонг, которую вместе с подругой подозревают в ограблении пьяного российского туриста.

Мужчина познакомился с девушками в одном из баров на Уокинг-стрит в Паттайе. Позже дамы решили проводить туриста до его номера в гостинице, где и похитили из открытого сейфа дорогие украшения, пишет Life.ru.

Пропажу ценностей мужчина обнаружил только утром и сразу же обратился в полицию. По показаниям потерпевшего стражи порядка сумели быстро вычислить злоумышленниц и задержать одну из них. На допросе та сказала, что ей нужны были деньги для операции по смене пола.