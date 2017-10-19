15:38 19 октября 2017 0

Мигрантов привозят в леса ХМАО целыми автобусами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Югре неизвестные предприниматели организовали добычу дикорастущих растений в промышленных масштабах. Об этом «URA.RU» рассказали аборигены и местные жители.

По словам представителя коренных малочисленных народов Севера Клима Кантемирова, в югорские леса завозят целые автобусы людей, похожих на выходцев из стран Средней Азии, после которых в тайге не остается абсолютно никаких дикоросов. «Все с корнями вырывают, просто ничего не остается — забирают грибы, ягоды, шишки. Понятно, что-либо гастарбайтеры, либо какие-то несвободные люди. После них все стоптано и ничего нет. Все возмущены», — рассказывает Клим Кантемиров.

Местное население сравнивает ситуацию с работой негров на плантациях. Жительница поселка Тундрино (Сургутский район) Мария Мещерякова рассказывает, что жители уже просто боятся заходить в леса. «Привозят автобусами, они там живут в палатках какое-то время, а иногда просто набегами на несколько часов. Ходят сплошной полосой, и как саранча все подбирают. Когда мы попытались возмутиться и сфотографировать, нам начали неприкрыто угрожать. Ну представьте, там несколько десятков мужчин, а если одна-две женщины пойдут в лес, что с ними может произойти? Лес вытоптали подчистую уже. В этом году не то, что собрать не получается — даже купить не у кого», — жалуется Мещерякова.

Обычно так выглядят дома аборигенов ХМАО осенью — в этом году местное население осталось без даров леса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В администрации Сургутского района «URA.RU» сообщили, что сейчас разрабатывают комплекс мер, чтобы противодействовать наглым предпринимателям. «Они даже мох срезают вплоть до корневища, не говоря уже о грибах, шишках, ягодах, листьях бруснике. Будем обращать внимание и реагировать совместно с правоохранительными органами на те сигналы, которые поступают. Одним волевым решением леса не закрыть, это и невозможно, и не нужно. Сложность еще в том, что мы не можем оценить масштабы — территория огромная», — прокомментировал «URA.RU» заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков.

По данным аборигенов, ведро клюквы стоит порядка тысячи рублей. В день можно собрать около 10 ведер ягод. Грибы и кедровые шишки стоят еще дороже. По самым скромным оценкам, один набег на югорские леса может принести его организаторам несколько сотен тысяч рублей. На момент публикации не удалось выяснить, кто конкретно организовал бизнес.