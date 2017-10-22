Бывший футболист «Милана» побеждает на выборах мэра Тбилиси

06:19 22 октября 2017 0

Пик футбольной карьеры главного кандидата в мэры Тбилиси пришелся на годы в "Милане" ФОТО: Youtube.com

Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист клуба «Милан» и экс-министр энергетики Грузии Каха Каладзе побеждает на выборах мэра Тбилиси. Об этом сообщает телеканал RT.

«После подсчёта бюллетеней со 165 из 737 участков в Тбилиси, Каха Каладзе получил 51,4% голосов избирателей, Заал Удумашвиди — 16,68%», — заявила глава ЦИК Грузии Тамара Жвания. Известно, что на данный момент кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумавшили занимает второе место с 16,7%, чуть позади самовыдвиженец Алеко Елисашвили — 16,6%.



Каха Каладзе — один из лучших футболистов в истории Грузии. С «Миланом» он дважды выигрывал Лигу Чемпионов: в 2003 и 2007 годах и становился чемпионом Италии в 2004 году. Помимо этого Каладзе дважды завоевывал суперкубок УЕФА (2003, 2007) и становился победителем клубного чемпионата мира (2007).

После завершения футбольной карьеры он стремительно перешел в политику. Бывший спортсмен был избран в национальный парламент и получил пост министра энергетики и природных ресурсов Грузии. В июле текущего года Каладзе покинул должность, чтобы побороться за пост мэра Тбилиси.