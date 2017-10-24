Путин провел кадровые перестановки в уральских судах

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в ряде регионов РФ и своих представителей в квалификационных коллегиях судей. Соответствующий указ 24 октября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ опубликован на 38 страницах и касается в том числе ряда судов на Урале. Так, президент распорядился назначить Светлану Цветкову председателем Свердловского арбитражного суда, Любовь Савельеву — заместителем председателя Челябинского областного суда, Айгуль Намятову — зампредседателя Арбитражного суда ХМАО.
Пять мест в Челябинском облсуде получили судьи Юлия Бромберг, Светлана Зорина, Наталья Печенкина, Елена Рогова, Максим Чобитько. Штат Суда ЯНАО пополнила судья Татьяна Нех. В Пермском краевом суде теперь будет работать Сергей Карпов.
В Арбитражный суд Западно-Сибирского округа Путин назначил судьями Марину Бедерину и Юлию Киричек, в Арбитражный суд Тюменской области — Екатерину Пронину. Судья Елена Шемина теперь будет работать в арбитраже Пермского края.
Также Путин сменил своего представителя в квалификационных коллегиях судей в Свердловской области. Глава государства распорядился освободить от обязанностей Андрея Березовского и назначить на его место Данилу Трубинова.