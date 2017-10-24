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24 октября 2017
13:31  24 октября 2017 0

Путин провел кадровые перестановки в уральских судах

Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Десятки специалистов по России получили новые должностиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в ряде регионов РФ и своих представителей в квалификационных коллегиях судей. Соответствующий указ 24 октября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ опубликован на 38 страницах и касается в том числе ряда судов на Урале. Так, президент распорядился назначить Светлану Цветкову председателем Свердловского арбитражного суда, Любовь Савельеву — заместителем председателя Челябинского областного суда, Айгуль Намятову — зампредседателя Арбитражного суда ХМАО.

Пять мест в Челябинском облсуде получили судьи Юлия Бромберг, Светлана Зорина, Наталья Печенкина, Елена Рогова, Максим Чобитько. Штат Суда ЯНАО пополнила судья Татьяна Нех. В Пермском краевом суде теперь будет работать Сергей Карпов.

В Арбитражный суд Западно-Сибирского округа Путин назначил судьями Марину Бедерину и Юлию Киричек, в Арбитражный суд Тюменской области — Екатерину Пронину. Судья Елена Шемина теперь будет работать в арбитраже Пермского края.

Также Путин сменил своего представителя в квалификационных коллегиях судей в Свердловской области. Глава государства распорядился освободить от обязанностей Андрея Березовского и назначить на его место Данилу Трубинова.

Сергей Дианов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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