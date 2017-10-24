19:44 24 октября 2017 3

Мужчина теперь водит дочь в школу за руку Фото: телеграм-канал Mash

В Подмосковье мужчина наказал подростков, избивших его 15-летнюю дочь.

Инцидент произошел городе Электросталь. Старшеклассницу Настю избили одноклассники, как они сами объяснили, за «понты». Отец решил отомстить обидчикам его ребенка. Как сообщает Life.ru, девочек, которые били дочь, мужчина не стал трогать. Но разобрался с подростками, снимавшими расправу на телефон. Как именно он с ними разобрался, портал не уточняет.

Известно, что зачинщицей нападения стала 15-летняя Даша. Она, как и Настя, имеет отношение к кругам футбольных фанатов, является поклонницей движения АУЕ. После инцидента полиция поставила обеих девочек на учет в ПДН.

Теперь отец Насти водит дочь в школу за руку. В учебном заведении считают, что историю раздули на пустом месте.

Видео: Телеграм-канал Mash