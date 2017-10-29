В субботу, 28 октября, в одной из квартир дома №6а на улице Бисертской в Екатеринбурге были обнаружены тела трех человек. Соседи считают, что погибшие пролежали там около двух недель.
По предварительной информации, хозяева квартиры и их гость могли отравиться некачественным алкоголем. Более точную причину смерти следователи смогут назвать после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
«В этой квартире жили вдвоём мужчина и женщина. Гостей всегда у них было много, и собравшиеся любили выпить, — приводит портал E1 слова соседки. — Но пару недель назад они вдруг исчезли. Сегодня дочь женщины и ее зять вместе с полицией залезли в квартиру через балкон. Дверь была открыта, а на улице холод. Вероятно, поэтому запаха от разложения в доме никто не почувствовал».
В следственном комитете подтвердили, что видимых признаков насильственной смерти на телах не обнаружено, поэтому говорить о каком-либо криминале пока преждевременно.