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Главные новости Свердловской области
01:14  29 октября 2017 0

В квартире на Елизавете в Екатеринбурге обнаружены три трупа. «Исчезли пару недель назад»

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
По словам соседей, хозяева жилища любили выпить и частенько устраивали посиделкиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В субботу, 28 октября, в одной из квартир дома №6а на улице Бисертской в Екатеринбурге были обнаружены тела трех человек. Соседи считают, что погибшие пролежали там около двух недель.

По предварительной информации, хозяева квартиры и их гость могли отравиться некачественным алкоголем. Более точную причину смерти следователи смогут назвать после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

«В этой квартире жили вдвоём мужчина и женщина. Гостей всегда у них было много, и собравшиеся любили выпить, — приводит портал E1 слова соседки. — Но пару недель назад они вдруг исчезли. Сегодня дочь женщины и ее зять вместе с полицией залезли в квартиру через балкон. Дверь была открыта, а на улице холод. Вероятно, поэтому запаха от разложения в доме никто не почувствовал».

В следственном комитете подтвердили, что видимых признаков насильственной смерти на телах не обнаружено, поэтому говорить о каком-либо криминале пока преждевременно.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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