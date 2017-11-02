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Главные новости Челябинской области
16:42  02 ноября 2017 0

В челябинском минздраве сообщили о дефиците вакцин от опасной болезни. Региону грозит эпидемия

Прививки от гриппа кабмин. Челябинск., больница, медицина, ампула, укол, прививка, шприц
Заявка региона на вакцину от полиомиелита удовлетворена только на 2%Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В министерстве здравоохранения Челябинской области подтвердили информацию о сильной нехватке вакцин от полиомиелита в регионе. В ведомстве сообщили «URA.RU», что дефицит препаратов связан с переходом стран мира на более современное лекарство.

«URA.RU» писало, что Челябинская область и ХМАО попали в число регионов, которым угрожает эпидемия полиомиелита из-за сильной нехватки вакцин. 2 ноября начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни минздрава Челябинской области Ольга Яворская рассказала агентству, что заявка региона на вакцину от полиомиелита удовлетворена только на 2%.

«После того как все страны мира перешли с живой полиомиелитной вакцины на инактивированную в соответствии с директивой ВОЗ, Россия столкнулась с сокращением поставки полиомиелитной вакцины, — сказала Яворская. — Инактивированной вакцины от полиомиелита в Челябинской области в настоящее время нет. Закупом и поставкой занимается Минздрав России».

Сроки поставки инактивированной полиомиелитной вакцины пока неизвестны. За счет регионального и федерального бюджетов была закуплена комбинированная вакцина «Пентаксим», в состав которой входит инактивированная вакцина против полиомиелита.

«Однако тем детям, кому уже поставлена прививка против коклюша-дифтерии-столбняка, использовать „Пентаксим“ нельзя. Подлежащему контингенту, не имеющему прививок, в настоящее время ставят комбинированную вакцину», — сообщила Яворская.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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