В министерстве здравоохранения Челябинской области подтвердили информацию о сильной нехватке вакцин от полиомиелита в регионе. В ведомстве сообщили «URA.RU», что дефицит препаратов связан с переходом стран мира на более современное лекарство.
«URA.RU» писало, что Челябинская область и ХМАО попали в число регионов, которым угрожает эпидемия полиомиелита из-за сильной нехватки вакцин. 2 ноября начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни минздрава Челябинской области Ольга Яворская рассказала агентству, что заявка региона на вакцину от полиомиелита удовлетворена только на 2%.
«После того как все страны мира перешли с живой полиомиелитной вакцины на инактивированную в соответствии с директивой ВОЗ, Россия столкнулась с сокращением поставки полиомиелитной вакцины, — сказала Яворская. — Инактивированной вакцины от полиомиелита в Челябинской области в настоящее время нет. Закупом и поставкой занимается Минздрав России».
Сроки поставки инактивированной полиомиелитной вакцины пока неизвестны. За счет регионального и федерального бюджетов была закуплена комбинированная вакцина «Пентаксим», в состав которой входит инактивированная вакцина против полиомиелита.
«Однако тем детям, кому уже поставлена прививка против коклюша-дифтерии-столбняка, использовать „Пентаксим“ нельзя. Подлежащему контингенту, не имеющему прививок, в настоящее время ставят комбинированную вакцину», — сообщила Яворская.