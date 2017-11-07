{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление команды певца - для "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 ноября 2017
14:28  07 ноября 2017 0

Аэропорт Внуково затянуло дымом

Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., внуково
Обстоятельства инцидента в московском аэропорту выясняютсяФото: пресс-центр аэропорта «Внуково»

Экстренные службы Москвы присвоили повышенный уровень сложности задымлению, зафиксированному на территории аэропорта Внуково. «По предварительной информации, задымление возникло в терминале А. На место следуют пожарные по второму, повышенному номеру сложности», — сообщили ТАСС в экстренных службах Москвы.

Пожарно-спасательные подразделения, которые уже прибыли на место происшествия, проверяют здание терминала. Как отметил собеседник агентства, на улице ощущается запах гари.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров