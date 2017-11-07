Аэропорт Внуково затянуло дымом

Обстоятельства инцидента в московском аэропорту выясняются
Экстренные службы Москвы присвоили повышенный уровень сложности задымлению, зафиксированному на территории аэропорта Внуково. «По предварительной информации, задымление возникло в терминале А. На место следуют пожарные по второму, повышенному номеру сложности», — сообщили ТАСС в экстренных службах Москвы.
Пожарно-спасательные подразделения, которые уже прибыли на место происшествия, проверяют здание терминала. Как отметил собеседник агентства, на улице ощущается запах гари.