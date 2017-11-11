Киев анонсировал визит американских военных экспертов в Крым

04:21 11 ноября 2017 0

Американцы решили наведаться в Крым с проверкой Фото: depositphotos.com © URA.RU

На следующей неделе военные эксперты из Соединенных Штатов, Дании и Канады посетят Украину, чтобы промониторить военно-политическую ситуацию в центральном и юго-восточном регионах страны, сообщила пресс-служба национальной Минобороны.

По данным ведомства, уже в понедельник на Украину прибудет многонациональная инспекционная группа. Она посетит военные части, участвующие в «антитеррористической операции» в Луганской и Донецкой областях, а также, Крым.

Украинские военные склонны расценивать желание американцев побывать в Крыму «свидетельством не признания США аннексии полуострова Российской Федерацией», пишет телеканал 360.