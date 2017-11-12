В Барселоне на митинг вышли 750 тысяч сторонников независимости Каталонии

04:51 12 ноября 2017 0

Люди выступают п за освобождение каталонских политиков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Около 750 тысяч человек вышли на улицы Барселоны на акцию протеста против заключения бывших лидеров Каталонии, задержанных по обвинениям в связи с провозглашением независимости.

По данным местной полиции, две основные группы сторонников независимости Каталонии устроили марш с лозунгом «Свобода политическим заключенным», пишет Gazeta.Ru. Люди, как отмечается, пришли с флагами эстелады [неофициальный флаг независимой Каталонии], а также с желтыми ленточками на лацканах. Примечательно, что на акции протеста также присутствовала и мэр Барселоны Ада Колау.

11 октября, напомним, власти Каталонии подписали декларацию о независимости региона. Министерство юстиции Испании осудило принятие документа, заявив, что независимость Каталонии не будет признана ни при каких условиях.