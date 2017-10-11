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11 октября 2017
10 октября 2017
04:43  11 октября 2017 0

Власти Каталонии подписали декларацию о независимости

В Каталонии подписан исторический документФОТО: wikimedia.org

Власти Каталонии подписали декларацию о независимости региона. Первыми свои подписи под историческим документом поставили премьер-министр автономии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас и спикер парламента Карме Форкадель.

Документ также подписан парламентариями, поддерживающими идею отделения регионов. Таких депутатов оказалось 72. Как ожидается, декларация независимости будет вынесена на голосование, если переговоры властей автономии с Мадридом завершатся неудачно.

«Учреждаем Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство», — цитируют текст документа «Известия».

В свою очередь, Министерство юстиции Испании ожидаемо осудило принятие декларации, в очередной раз заявив, что независимость Каталонии не будет признана ни при каких условиях. «Мы не можем признать референдум, который проводился незаконно, и мы не можем признать действительной декларацию о независимости, она была немедленно приостановлена», —цитирует главу Минюста Испании Рафаэля Катала «Газета.ру».

Ранее премьер-министр Каталонии призвал региональный парламент не торопиться с принятием независимости. По мнению Пучдемона, объявление независимости существенно осложнит диалог с властями Испании.

Сергей Макеев
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