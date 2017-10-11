Власти Каталонии подписали декларацию о независимости региона. Первыми свои подписи под историческим документом поставили премьер-министр автономии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас и спикер парламента Карме Форкадель.
Документ также подписан парламентариями, поддерживающими идею отделения регионов. Таких депутатов оказалось 72. Как ожидается, декларация независимости будет вынесена на голосование, если переговоры властей автономии с Мадридом завершатся неудачно.
«Учреждаем Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство», — цитируют текст документа «Известия».
В свою очередь, Министерство юстиции Испании ожидаемо осудило принятие декларации, в очередной раз заявив, что независимость Каталонии не будет признана ни при каких условиях. «Мы не можем признать референдум, который проводился незаконно, и мы не можем признать действительной декларацию о независимости, она была немедленно приостановлена», —цитирует главу Минюста Испании Рафаэля Катала «Газета.ру».
Ранее премьер-министр Каталонии призвал региональный парламент не торопиться с принятием независимости. По мнению Пучдемона, объявление независимости существенно осложнит диалог с властями Испании.