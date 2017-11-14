Испания не смогла доказать, что Россия способствовала каталонскому кризису

09:37 14 ноября 2017 0

Каталонии не дали свободу, и сейчас Мадрид ищет причастных к кризису Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Власти Испании заявили, что прежние обвинения в адрес России из-за якобы вмешательства Кремля в каталонский референдум являются бездоказательными. Об этом сообщил глава МИД страны Альфонсо Дастис Кеседо. Он признал, что российские власти не вмешивались в кризис, но отметил, что подозрительный трафик исходил с территории нашей страны.

Кеседо сделал заявление на политическом форуме в Брюсселе, передает RT. Он отметил, что сообщения «российских хакеров» не могли повлиять на ход событий, но, тем не менее, их доля в общем потоке информации составила 50%. Из Венесуэлы, к примеру, шло лишь 30%, пишет «Федеральное агентство новостей».

В октябре Каталония (регион Испании) заявила о желании отделиться от страны. На соответствующем референдуме жители проголосовали за данную инициативу. Мадрид не признал результатов референдума и распустил каталонский парламент. Автономия была упразднена, а бывшие лидеры подверглись аресту. В их поддержку на улицы вышло более 700 тысяч человек.