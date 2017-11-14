{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Информацию о Скуратове озвучат на суде против журналиста «URA.RU». «Пока мне закрыли рот подпиской о неразглашении»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,18
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 ноября 2017
13 ноября 2017
Главные новости Москвы
09:37  14 ноября 2017 0

Испания не смогла доказать, что Россия способствовала каталонскому кризису

Митинги в Барселоне. Выход Каталонии из состава Испании., толпа, референдум, испания, флаг, шествие, забастовка, барселона, каталония
Каталонии не дали свободу, и сейчас Мадрид ищет причастных к кризисуФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Власти Испании заявили, что прежние обвинения в адрес России из-за якобы вмешательства Кремля в каталонский референдум являются бездоказательными. Об этом сообщил глава МИД страны Альфонсо Дастис Кеседо. Он признал, что российские власти не вмешивались в кризис, но отметил, что подозрительный трафик исходил с территории нашей страны.

Кеседо сделал заявление на политическом форуме в Брюсселе, передает RT. Он отметил, что сообщения «российских хакеров» не могли повлиять на ход событий, но, тем не менее, их доля в общем потоке информации составила 50%. Из Венесуэлы, к примеру, шло лишь 30%, пишет «Федеральное агентство новостей».

В октябре Каталония (регион Испании) заявила о желании отделиться от страны. На соответствующем референдуме жители проголосовали за данную инициативу. Мадрид не признал результатов референдума и распустил каталонский парламент. Автономия была упразднена, а бывшие лидеры подверглись аресту. В их поддержку на улицы вышло более 700 тысяч человек.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров