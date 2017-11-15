16:42 15 ноября 2017 0

Эсер все-таки станет парламентарием, но позже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодня избирком Свердловской области должен был вручить мандат депутата Заксобрания эсеру Геннадию Ушакову. Но торжественная церемония отменена. Будущий парламентарий не смог явиться на нее по семейным обстоятельствам.

Ранее «Справедливая Россия» приняла решение передать освободившийся после перехода Дмитрия Ионина мандат депутата Заксобрания Свердловской области эсеру Геннадию Ушакову. Церемония вручения «корочек» новому парламентарию была назначена на 16:00 среды, 15 ноября.

Как сообщил Геннадий Ушаков корреспонденту «URA.RU», приехать за мандатом он не смог. «У меня заболел сын — я в больнице», — пояснил эсер. Вместо него в избирком отправились представители партии, которые в его отсутствие проведут все необходимые формальные процедуры. Они же потом передадут ему и удостоверение.

Чехарда с мандатами в свердловском отделении началась в октябре, когда региональный лидер партии депутат Госдумы Александр Бурков был назначен и. о. губернатора Омской области. Его место в российском парламенте в СР решили передать Дмитрию Ионину, которого в Заксобрании и сменяет Геннадий Ушаков.

Последний уже работал в региональном парламенте в предыдущем созыве: с 2012 по 2016 год. Кроме того, он известен в регионе в связи со своим банкротством в 2015 году — эсер стал одним из первых физических лиц в Свердловской области, кто прошел через эту процедуру.