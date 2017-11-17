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Главные новости Югры
11:59  17 ноября 2017 0

Полицейские избили вице-мэра в ХМАО из-за войны между чиновниками и силовиками. Сыщики Бастрыкина готовят уголовное дело

Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин отправил в югорскую глубинку следователей из ГСУ СКРФото: Официальный сайт президента РФ

«URA.RU» стали известны новые подробности резонансного нападения сотрудников ОСБ и ГИБДД на заместителя главы администрации поселка Перегребное Дмитрия Мельниченко. В населенном пункте сейчас работают следователи из главного управления СКР, которые по итогам поездки примут решение о возбуждении уголовного дела.

По данным источников агентства в силовых структурах, уголовное дело может быть возбуждено как в отношении полицейских, так и против самого Мельниченко за оказание сопротивления сотрудникам УМВД. «Сейчас следователи проводят опросы всех участников и свидетелей потасовки. Они также изымают видеозаписи драки, будут анализировать этот инцидент, а по итогам примут решение о возбуждении уголовного дела. Скорее всего, фигурантами станут полицейские — за превышение полномочий и нанесение побоев. Но не исключено, что и сам Мельниченко понесет ответственность», — считает инсайдер из СКР по ХМАО.

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Собеседник также уточняет: следователи из главного управления СКР уже нашли истинную причина потасовки. Как оказалось, в поселке Перегребное несколько лет идет война между чиновниками и силовиками. Дмитрий Мельниченко до администрации почти 15 лет отработал в органах внутренних дел, откуда его дважды увольняли и дважды восстанавливали на службе по решению Верховного суда.

«После того, как Мельниченко пришел в администрацию, он поднял вопрос, на каком основании в здании мэрии бесплатно сидят полицейские. Он вскрыл факт незаконного занятия территории. В ответ полицейские стали забрасывать чиновников всевозможными предписаниями — например, установить чуть ли не за сутки 802 дорожных знака», — говорит источник в правоохранительных органах. По его версии, именно из-за этого конфликта полицейские не сдержались и ударили несколько раз чиновника во время обыска.

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«Мне запретили общаться с журналистами», — коротко ответил Дмитрий Мельниченко. В пресс-службе СК РФ не ответили на звонки корреспондентов агентства. В адрес руководства окружной полиции направлен официальный запрос.

Как ранее подробно сообщало «URA.RU», Дмитрий Мельниченко стал свидетелем того, как пьяный гаишник Батырхан Даудов на служебной машине сбил 15-летнего мотоциклиста. В ходе расследования дела к чиновнику заявились сотрудники ОСБ и ГИБДД УМВД, чтобы забрать у него телефон с видеозаписями и фотографиями с места аварии. Во время обыска стражи закона несколько раз ударили Мельниченко. Скандал вызвал резонанс, после которого в ХМАО прилетел глава СКР Александр Бастрыкин. Он уволил следователя, отправившего к Мельниченко полицейских, передал дело в главное управление Следственного комитета. А позднее из-за этой истории, а также скандала с ДТП с погибшими в ХМАО детьмиБастрыкин отстранил от работы руководителей четвертого ГСУ СКР (с дислокацией в Екатеринбурге) и главного следователя Югры.

Антон Степыгин
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